Lukaku segnali di rottura col Napoli e con Conte

Romelu Lukaku ha preso parte alle prime sessioni di allenamento con il Napoli, ma nelle ultime settimane sono stati riscontrati segnali di difficoltà nel rapporto tra il giocatore e la squadra, così come con l'allenatore. Le comunicazioni ufficiali e le interviste rilasciate da alcuni membri dello staff hanno fatto emergere tensioni e divergenze di vedute sul ruolo e le aspettative. La situazione, quindi, appare in evoluzione, con possibili sviluppi imminenti.

Il passaggio di Romelu Lukaku a Castel Volturno è stato rapido e carico di significati. Secondo quanto riferito da Repubblica, l’attaccante è rientrato solo per un confronto con il Napoli, prima di ripartire subito per il Belgio, dove resterà almeno per altre due settimane. Solo più avanti verrà fatto un nuovo punto sulle sue condizioni fisiche. La priorità del giocatore, in questo momento, è chiara: recuperare al meglio e presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Mondiale. Il presente, invece, sembra già raccontare una distanza crescente dal Napoli. Non solo sul piano sportivo, ma anche nei segnali che accompagnano questa fase. Il quotidiano sottolinea infatti un dettaglio molto significativo: “Lukaku non ha incontrato né i compagni di squadra nello spogliatoio, né Antonio Conte e la notizia non può certo passare inosservata.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku, segnali di rottura col Napoli e con Conte Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Lukaku ai titoli di coda: rottura totale con Conte” Leggi anche: Lukaku, multa salata in arrivo. Se non è rottura, è strappo col Napoli Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, caso Lukaku: tregua dopo il faccia a faccia; Romelu Lukaku (Napoli) ultime notizie oggi: aggiornamenti; Lukaku-Napoli, pace armata prima dell’addio: il patto per il Mondiale; Napoli-Lukaku, rottura totale: addio vicino mentre Conte pensa alla Champions. Lukaku, segnali di rottura col Napoli e con ConteForzAzzurri.net - Lukaku, segnali di rottura col Napoli e con Conte Il passaggio di Romelu Lukaku a Castel Volturno è stato rapido e carico di significati. Secondo quanto ... forzazzurri.net Napoli, caso Lukaku rientra: confronto positivo, nessuna rotturaNAPOLI – Si distende il clima tra il Napoli e Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l’incontro andato in scena oggi a Castel Volturno ha avuto esiti positivi, segnando u ... napolipiu.com Calciomercato #Napoli, #Lukaku verso l’addio! #Romano: "Separazione sempre più concreta" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Calciomercato-Napoli--Lukaku-verso-l%E2%80%99addio--Romano---Separazione-sempre-piu-concreta--1474 facebook #Lukaku, incontro con #Conte e #Manna dopo il caos: la decisione del #Napoli x.com