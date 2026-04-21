Romelu Lukaku probabilmente lascerà il Napoli durante la prossima estate. L’attaccante belga ha un contratto in scadenza nel 2027 e percepisce più di 8 milioni di euro netti all’anno. Questa situazione rende difficile trovare una soluzione di mercato, secondo quanto riferito da fonti vicine alla società. La possibile partenza del giocatore si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti sulla sua situazione contrattuale e sulle strategie del club.

Romelu Lukaku lascerà molto probabilmente il Napoli nella prossima estate. L’attaccante belga ha un contratto fino al 2027 con un ingaggio superiore agli 8 milioni netti annui, cifra che complica ogni soluzione di mercato. Romano ha fatto il punto dopo quanto successo nelle ultime ore. Lukaku: il Napoli accelera per la separazione in estate. Il club azzurro ha già deciso. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, la priorità è liberarsi del pesante ingaggio dell’ex Inter e trovare un vice Hojlund sul mercato estivo. L’incontro avvenuto a Castel Volturno non cambia la strategia, anzi: la separazione resta l’obiettivo concreto, al di là dei confronti interni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku e il Napoli: addio pianificato per l’estate? Romano svela tutto

Il ritorno di Big Rom #Lukaku salva il Napoli all’ultimo secondo

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Aggiornamenti e dibattiti

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Lukaku incontra il Napoli e rientra subito in Belgio, ma il confronto con Conte è stato positivoDopo un mese Lukaku è tornato a Napoli per un colloquio con Conte e Manna per mettere fine alle polemiche. Incontro disteso, l’attaccante torna in Belgio per completare la riabilitazione. Leggi le not ... fanpage.it

GAZZETTA - Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund Idea Pinamonti. Bye Bye Romelu (dubbi) ma poi chi alle spalle di Hojlund C’è - ci sarà - un vuoto oggettivo a breve, perché tra le pieghe di quest’accordo un po’ farlocco ci finisce altro: il Nap - facebook.com facebook

#Montervino a RS: «Se resta #Conte sarà mini-rivoluzione: 8-10 partenze. Il Napoli deve svecchiare, molti hanno finito il loro ciclo. Su #Lukaku Il club sfrutterà le ultime tensioni come gancio per liberarsi di un contratto oneroso a fine stagione». #Napo x.com