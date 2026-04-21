Da marzo, Lukaku e Conte non si sono più rivolti la parola, creando un silenzio che desta preoccupazione. Ieri, il calciatore è tornato presso il centro sportivo per un incontro con la dirigenza, ma non si è verificato nessun confronto diretto con l’allenatore. I due si sono semplicemente incrociati in sede senza scambiare parole o approfondire la questione.

Romelu Lukaku e Antonio Conte non si parlano dal 20 marzo. Ieri il belga è tornato a Castel Volturno per un confronto con la dirigenza, ma non c’è stato nessun colloquio diretto con l’allenatore: i due si sono soltanto sfiorati in sede. Lukaku-Conte: l’assenza che grida più di mille parole. La riunione di ieri ha visto la partecipazione di quattro persone: Lukaku, il suo agente Federico Pastorello, l’avvocato Sebastien Ledure e il direttore sportivo Giovanni Manna. Conte non era presente. Questa scelta organizzativa racconta tutto dello stato della relazione tra l’allenatore e l’attaccante. Non c’è stata alcuna discussione tra loro, nemmeno una conversazione marginale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku-Conte, la situazione preoccupa: frattura insanabile? Ecco cosa emerge

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