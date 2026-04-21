L’attrice ha scoperto di avere un cancro al seno, ma successivamente si è rivelato che la diagnosi fosse errata. Dopo aver notato un nodulo, ha deciso di consultare un medico, ma non ha continuato con ulteriori controlli o approfondimenti. In pochi giorni, ha affrontato l’intervento chirurgico, senza sospettare che la condizione fosse diversa da quella inizialmente diagnosticata.

Tra il momento in cui Lucy Liu sentì un nodulo al seno e l’ingresso in sala operatoria passarono pochi giorni. Nella sua famiglia di origine cinese, l’attrice di Kill Bill era cresciuta con un principio chiaro: “il medico sa sempre cosa è meglio”. Quando le fu consigliato un intervento per rimuovere il nodulo, programmò la procedura nella stessa settimana, senza esitazioni e senza fare domande. Solo dopo l’operazione scoprì che si era trattato di una diagnosi errata. Il nodulo non era canceroso. L’intervento era stato completamente inutile. Quella rivelazione, decenni fa, cambiò radicalmente il suo rapporto con il sistema sanitario e con la sua stessa salute.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Lucy Liu operata per un cancro che non aveva: “Non ho fatto abbastanza domande al medico”

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