La Recanatese ha ottenuto una vittoria significativa contro il Sora, in una partita che ha messo in evidenza la determinazione della squadra in una fase cruciale della stagione. Dopo 32 giornate, i limiti evidenti della formazione sono noti e difficilmente modificabili in questa fase, anche se si cerca di ridurne l’impatto. La partita ha rappresentato un momento importante nel tentativo di mantenere la categoria.

Il concetto lo abbiamo rimarcato altre volte ma merita di essere "rafforzato": i limiti, in parte congeniti, della Recanatese sono sotto gli occhi di tutti (in fondo sono state disputate 32 giornate) ed ormai, su quelle problematiche, non si può far molto, se non attenuarle. Invece un discorso ben diverso è quello della mentalità, dell’ atteggiamento, componenti imprescindibili per tutte le compagini ma in particolare per quelle impelagate nella cruenta lotta per la sopravvivenza, dove i valori tecnici, pur importanti, non sono preminenti. Ebbene, domenica contro il Sora, la truppa giallorossa ha vacillato, traballato, sembrava sul punto di cedere al furore agonistico e fisico dei ciociari ma, alla resa dei conti, ha retto, portando a casa un successo dal peso specifico inestimabile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lotta per la salvezza. Recanatese, prova di carattere. Importante vittoria sul Sora

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