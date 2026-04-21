Il presidente di una società calcistica ha dichiarato che le norme attuative relative al settore sono di competenza esclusiva della Federcalcio. Ha aggiunto che è necessario valutare la questione da più punti di vista per affrontare adeguatamente la questione. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulle responsabilità e le procedure all’interno delle organizzazioni sportive.

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© Calcionews24.com - Lotito spiega: «Le norme attuative sono competenza della Federcalcio. Serve un ragionamento a 360»

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