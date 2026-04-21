Lorenzo Barone centra un’impresa titanica | È finita Ho dato tutto me stesso per realizzare il progetto

Lorenzo Barone ha condiviso un video in cui si trova sulla seconda vetta più alta delle Americhe, il Nevado Ojos del Salado, a circa 6893 metri di altitudine. Dopo un lungo percorso, ha annunciato la conclusione dell’impresa con un messaggio in cui afferma di aver dato tutto se stesso per il progetto e di essere finalmente tornato a casa. La salita rappresenta un traguardo importante e impegnativo.

“È finita. Finalmente si torna a casa”. È stremato quanto felice Lorenzo Barone. Ha postato un video a 6893 metri di altitudine, ritrovandosi sulla seconda vetta più alta delle Americhe, ossia il Nevado Ojos del Salado. L’esploratore originario di San Gemini può festeggiare poiché ha completato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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