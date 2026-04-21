Dopo il fallimento della banca di investimento, avvenuto nel 2008, molte economie europee hanno vissuto una forte crisi finanziaria. In Italia, questa situazione si è tradotta in tagli ai bilanci pubblici e in licenziamenti nel settore privato. Il crollo di Lehman Brothers ha generato una crisi di fiducia sui mercati, portando a una riduzione delle spese pubbliche e a un aumento dello spread sui titoli di Stato italiani.

La crisi finanziaria scatenata dal crollo di Lehman negli Stati Uniti ha innescato una reazione a catena che sta colpendo duramente l’intero sistema economico europeo, costringendo l’Italia a un confronto diretto con la speculazione sui titoli di Stato. Mentre le banche d’affari americane vacillano per i mutui non pagati, il continente affronta una carenza di liquidità e l’esplosione di bolle immobiliari che minacciano la stabilità del debito pubblico e la tenuta delle imprese in rosso. L’impatto sul tessuto produttivo e la risposta del governo Monti. Il passaggio di consegne tra Berlusconi e il nuovo esecutivo guidato da Monti segna l’inizio di un periodo di misure fiscali estremamente severe, necessarie per contrastare gli attacchi alla sostenibilità economica del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’onda d’urto del crollo Lehman: l’Italia tra tagli e licenziamenti

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