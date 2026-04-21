Lolita Cercel è un'artista romena conosciuta per le sue canzoni e per il grande seguito di fan che la seguono. Recentemente, è finita sotto i riflettori per accuse di stereotipi razzisti, generando un acceso dibattito pubblico. La sua figura, molto discussa sui social media, ha portato alla luce controversie legate al suo operato e alla percezione delle sue opere. La vicenda ha attirato l'attenzione di diversi media e ha scatenato reazioni di varia natura.

( a skanews) – Si chiama Lolita Cercel, è romena, ha migliaia di fan che amano le sue canzoni e non esiste. Questa cantante è completamente creata con l’intelligenza artificiale e il suo successo sta facendo molto discutere in Romania. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. guarda le foto Lolita Carcel, cantante AI tra razzismo e polemiche culturali. Non solo ha suscitato l’ira dei musicisti in carne e ossa, che vedono il loro lavoro creativo e artistico sostituito da voci sintetiche, ma anche quella della minoranza rom, che ci vede un cliché razzista in cui la propria etnia, con lunga storia di discriminazioni, viene ridotta ad uno stereotipo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lolita Cercel: l’artista AI accusata di stereotipi razzisti

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