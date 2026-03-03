Telefoni spenti ai funerali del piccolo Domenico niente macchine fotografiche e telecamere | Va custodito il clima di preghiera

Durante i funerali del piccolo Domenico, i telefoni sono rimasti spenti e nessuna macchina fotografica o telecamera è stata presente. La famiglia ha chiesto di mantenere un clima di preghiera e rispetto durante la cerimonia. La salma del bambino, di due anni, è stata accompagnata da un messaggio che lo ha descritto come un angelo volato in cielo.

Napoli – "Un angelo di due anni è volato in cielo". È l'epigrafe che la famiglia Caliendo ha scritto sul manifesto funebre del piccolo Domenico. Mercoledì 4 marzo, alle 15, nella Cattedrale di Nola, il vescovo Francesco Marino presiederà alle esequie, la salma arriva in chiesa già stamattina, alle 11. La diocesi ha chiesto ai presenti di lasciare i telefoni spenti, le macchine fotografiche a casa, le videocamere nel cassetto per "custodire il clima di preghiera". Nella stessa ora si celebra una messa di suffragio al Monaldi. Certa la presenza del cardinale di Napoli, Mimmo Battaglia, che ha tenuto la mano della madre, Patrizia, durante i giorni bui dell'agonia.