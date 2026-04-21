Lo smartphone che sfida le macchine fotografiche professionali

Un nuovo modello di smartphone di fascia alta è stato presentato, puntando tutto sulla fotografia e sui video di livello professionale. Il dispositivo si distingue per una configurazione fotografica che si avvicina a quella di una fotocamera dedicata, con l’obiettivo di offrire prestazioni elevate in ambito di scatti e riprese. La sua uscita segna un passo avanti nella competizione tra telefoni e fotocamere tradizionali, con un focus particolare sulle capacità di imaging.

AGI - Oppo alza l’asticella dei camera phone con il nuovo Find X9 Ultra, smartphone di fascia premium che punta tutto sulla fotografia e sul video professionale, con un’impostazione sempre più vicina a quella di una fotocamera dedicata. Il nuovo top di gamma, presentato oggi a livello globale, arriva con un sistema Hasselblad di nuova generazione, due sensori da 200 megapixel e, soprattutto, un teleobiettivo ottico 10x da 50 megapixel che l’azienda definisce il primo al mondo in questa configurazione. Il cuore del dispositivo è infatti il comparto imaging. Sul retro trovano posto cinque fotocamere: una principale Hasselblad Ultra-Sensing da...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lo smartphone che sfida le macchine fotografiche professionali Come è nata la fotocamera portatile Notizie correlate Leggi anche: Telefoni spenti ai funerali del piccolo Domenico, niente macchine fotografiche e telecamere: “Va custodito il clima di preghiera” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Oppo Find X9 lancia la sfida al mercato dei cameraphone. La nostra prova; OnePlus Pad 4 è ufficiale e lancia la sfida ai migliori tablet Android (e non); Smartphone e tecnologie non sono il demonio, ma possono danneggiare il cervello. Aspettate fino alla seconda media. Connessi… con cura; Oppo Find X9 Ultra: il migliore dei cameraphone che sfida ogni limite tecnologico. OpenAI e Jony Ive preparano lo smartphone AI per sfidare iPhoneOpenAI entra nella sfida più difficile: quella contro iPhone. L’azienda guidata da Sam Altman starebbe lavorando a uno smartphone progettato per competere direttamente con Apple, con un possibile lanc ... macitynet.it Lo smartphone OpenAI prende forma: niente app tradizionali, solo agenti AISi fa sempre più concreta l'ipotesi che lo smartphone OpenAI possa fare capolino a breve e sarà un dispositivo differente da tutto il resto della categoria. Dotato di chip custom sviluppati in collabo ... wired.it Per chi ha già svolto il colloquio online, con che dispositivo avete effettuato il colloquio PC o smartphone - facebook.com facebook