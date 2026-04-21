Il Quirinale ha manifestato irritazione riguardo a una proposta presentata in Parlamento, mentre il governo si prepara a gestire la questione. Si tratta di un ordine del giorno presentato dal nuovo capogruppo di un partito di maggioranza, che mira a sospendere temporaneamente l’applicazione di un decreto già adottato. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche e nelle istituzioni.

NESSUNA COPERTURA ALLA PREMIER Se il dl non riuscirà a tagliare il traguardo in tempo l’irritazione di Meloni diventerà furia. Fallire la conversione di un decreto sarebbe una cocente sconfitta NESSUNA COPERTURA ALLA PREMIER Se il dl non riuscirà a tagliare il traguardo in tempo l’irritazione di Meloni diventerà furia. Fallire la conversione di un decreto sarebbe una cocente sconfitta Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. L’acrobazia inventata da Fi, quell’odg del nuovo capogruppo Costa che dovrebbe congelare il decreto sicurezza, o almeno il forsennato passaggio sui compensi agli avvocati che fanno il contrario del loro lavoro, sbatte sulle resistenze del Colle.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’irritazione del Quirinale, la soluzione tocca al governo

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