L' Iran non accetta le condizioni Usa Vance sospende il viaggio Il mondo appeso a un filo

Lungo le tensioni tra Iran e Stati Uniti, il viaggio di J.D. Vance a Islamabad è stato interrotto. L’Iran non ha risposto alle richieste americane e ha rifiutato di accettare le condizioni proposte. Di conseguenza, l’esponente statunitense ha deciso di sospendere il suo viaggio, lasciando la situazione in un’incertezza crescente e con il mondo che osserva in attesa di sviluppi.

Il viaggio di J.D. Vance a Islamabad è stato sospeso dopo che l'Iran non ha rispettato i termini non ha risposto alle posizioni negoziali americane. Teheran, scrive The New York Times, non è disposta al momento a soddisfare le condizioni poste dagli Stati Uniti per il raggiungimento di un accordo che possa portare alla fine della guerra. È così il vicepresidente ha deciso di non partire. Un rinvio non una rinuncia, fanno sapere dalla Casa Bianca. La visita potrebbe riprendere se l'Iran accettasse queste condizioni, ma gli Usa attendono un segnale che indichi la disponibilità dei negoziatori iraniani a firmare l'accordo. Gli occhi del mondo restano puntati su Islamabad, dove sono attesi le delegazioni di Stati Uniti e Iran per il secondo round di negoziati.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Iran non accetta le condizioni Usa. Vance sospende il viaggio. Il mondo appeso a un filo Notizie correlate Leggi anche: Stati Uniti-Iran all'ultimo atto: il mondo resta appeso a un filo Guerra in Iran, iniziano i negoziati ad Islamabad: il mondo appeso ad un filoIl clima di tensione internazionale raggiunge oggi il suo culmine a Islamabad, dove la diplomazia mondiale gioca una partita decisiva per le sorti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump: Se l'Iran non accetta l'accordo lo distruggiamo. Catturata nave di Teheran che forzava il blocco nel Golfo; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: L'accordo verrà firmato domani; Presidente del Parlamento iraniano: L'Iran non accetta negoziati sotto minaccia; Media, l’Iran respinge il secondo round di negoziati: Richieste eccessive da Washington. L'Iran non accetta le condizioni Usa. Vance sospende il viaggio. Il mondo appeso a un filoIl viaggio di J.D. Vance a Islamabad è stato sospeso dopo che l'Iran non ha rispettato i termini non ha risposto alle posizioni negoziali ... iltempo.it Hegseth: Se l’Iran non accetta un accordo riprenderanno gli attacchi alle infrastrutture elettricheHegseth: Se l'Iran non accetta un accordo riprenderanno gli attacchi alle infrastrutture elettriche Leggi le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com Stallo totale a Islamabad: Vance “sospeso”, l’Iran tace e il tycoon parla di bombe x.com Guerra, Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell'Iran facebook