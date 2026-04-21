L' Inter di Chivu ed Esposito
L’Inter di Chivu ed Esposito potrebbe aver conquistato lo scudetto, con quattro punti ancora da ottenere. La squadra ha raccolto abbastanza punti nelle ultime partite per avvicinarsi alla vittoria, e la certezza arriverà con eventuali risultati nelle prossime gare. La corsa al titolo si decide negli incontri rimanenti, mentre i tifosi aspettano di conoscere ufficialmente il verdetto finale.
Firenze, 21 aprile 2026 – L’Inter forse ha vinto lo scudetto. Le mancano 4 punti ed è fatta. Un risultato impensabile a inizio stagione, quando c’era da riprendersi dopo la cenciata rimediata con il Psg in finale di Champions League, l’anno scorso, e il secondo posto in campionato, dopo aver regalato il primato al Napoli di Antonio Conte.🔗 Leggi su Lanazione.it
L'Inter di Chivu ed Esposito
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LIVE Alle 21 Como-Inter: Paz torna dal 1', Chivu con Thuram ed Esposito(3-5-1-1): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito.
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