L’Inter di Chivu ed Esposito potrebbe aver conquistato lo scudetto, con quattro punti ancora da ottenere. La squadra ha raccolto abbastanza punti nelle ultime partite per avvicinarsi alla vittoria, e la certezza arriverà con eventuali risultati nelle prossime gare. La corsa al titolo si decide negli incontri rimanenti, mentre i tifosi aspettano di conoscere ufficialmente il verdetto finale.

Firenze, 21 aprile 2026 – L’Inter forse ha vinto lo scudetto. Le mancano 4 punti ed è fatta. Un risultato impensabile a inizio stagione, quando c’era da riprendersi dopo la cenciata rimediata con il Psg in finale di Champions League, l’anno scorso, e il secondo posto in campionato, dopo aver regalato il primato al Napoli di Antonio Conte.🔗 Leggi su Lanazione.it

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