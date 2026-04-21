Due settimane fa, Anthropic ha annunciato il lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale, attirando l’attenzione su un settore in rapida evoluzione. L’annuncio ha suscitato discussioni sui possibili rischi legati alla gestione di queste tecnologie, mentre le aziende continuano a sviluppare strumenti sempre più avanzati. Nel frattempo, i dibattiti pubblici si concentrano spesso sugli aspetti politici e sociali collegati all’uso dell’intelligenza artificiale, senza approfondire i dettagli tecnici o le implicazioni legali.

Da quando, due settimane fa, Anthropic ha annunciato la nascita del suo ultimo modello di Intelligenza Artificiale, «Claude Mythos», il dibattito sui rischi di questa nuova tecnologia – di cui Christian Rocca ha scritto ieri su Linkiesta – ha compiuto un notevole salto di qualità, almeno dal poco che ci ho capito. E questa non è davvero un’esibizione di modestia, perché una caratteristica che nonostante tutto accomuna l’intelligenza artificiale a gran parte delle maggiori scoperte e invenzioni della nostra epoca, come la fisica quantistica, l’economia finanziaria e l’arte contemporanea, è che ne capiscono poco anche quelli che se ne intendono.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Intelligenza artificiale mostra i rischi dell’idiozia sovranista

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