L’Inghilterra boccia il Var a chiamata per gli allenatori In Serie A sarebbe un circo

In Inghilterra, la Premier League ha deciso di vietare l’uso del Var a chiamata da parte degli allenatori, mentre nel resto del calcio inglese si preferisce mantenere le cose semplici senza introdurre tecnologie aggiuntive. Questa scelta si inserisce in un clima di polemiche e disapprovazione tra i tifosi, che si manifestano attraverso sondaggi e commenti sui social. La questione riguarda principalmente i dibattiti sulla trasparenza e sull’efficacia degli interventi arbitrali durante le partite.

Mentre nel salotto dorato della Premier League infuriano le polemiche sull’utilizzo del Var (con sondaggi che certificano la disaffezione dei tifosi), il resto del calcio inglese ha preso una posizione chiara: niente tecnologia extra, grazie. Come funziona il Fvs?. I club della English Football League (Efl), che raggruppa le 72 squadre di Championship, League One e League Two, hanno respinto la proposta di introdurre il Football Video System (Fvs). Per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema di revisione alternativo presentato dalla Pgmol (l’associazione degli arbitri inglesi) che avrebbe permesso agli allenatori di contestare le decisioni arbitrali a bordocampo, sventolando un’apposita carta di revisione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Inghilterra boccia il Var a chiamata per gli allenatori. In Serie A sarebbe un circo Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli si fa promotore del VAR a chiamata (e forse sarebbe la soluzione migliore) Il Var a chiamata, il calcio impari dagli altri sport: la soluzione sarebbe così semplice, eppure…Come nel basket e in molti altri sport: l'arbitro non dialoga con un altro arbitro, ma solo con un operatore. Altri aggiornamenti L’Inghilterra boccia il Var a chiamata per gli allenatori. In Serie A sarebbe un circoMentre nel salotto dorato della Premier League infuriano le polemiche sull’utilizzo del Var (con sondaggi che certificano la disaffezione dei tifosi), il resto del calcio inglese ha preso una ... ilnapolista.it Shock, In rovina: stampa inglese reagisce così dopo il clamoroso ko dell'Inghilterra con l'Italia!Dall' In rovina del The Telegraph, allo Scossi del The Guardian, passando per In crisi della BBC, lo Shock del Daily Mail fino all'umiliati del Times. La stampa inglese ha reagito con ... tuttosport.com