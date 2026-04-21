L' inclusione come linguaggio vivo | l' iniziativa al Cianfarani che unisce 4 istituti
Chieti epicentro di un cambiamento pedagogico necessario con la IX edizione del seminario “I sentieri, i linguaggi, le voci dell'inclusione”, evento ideato dal maestro Antonio Greco e organizzato insieme alle docenti Manuela di Venanzio, Francesca Zappacosta e Tiziana Mammarella. Dall'auditorium.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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