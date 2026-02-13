Specchi e Finestre al Don Bosco una rassegna che fa dell’inclusione un linguaggio condiviso

Sabato 21 febbraio, “Specchi e Finestre” apre al Don Bosco di Pordenone, portando sul palco spettacoli, film e concerti dedicati all’inclusione. La rassegna nasce con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico di tutte le età e promuove un linguaggio condiviso attraverso eventi accessibili e coinvolgenti. Per il primo appuntamento, saranno presentati cortometraggi realizzati da giovani con disabilità, che raccontano le loro esperienze di vita quotidiana.

La rassegna mette al centro il ruolo della cultura come spazio aperto, in cui le differenze diventano occasione di incontro Inaugura sabato 21 febbraio “Specchi e Finestre”, la nuova rassegna culturale che porterà sul palco del Nuovo Cinema Teatro Don Bosco di Pordenone spettacoli, cinema e musica all’insegna dell’inclusione e della partecipazione sociale. Promossa e organizzata dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale insieme al progetto Nuovo Cinema Teatro Don Bosco, la rassegna mette al centro il ruolo della cultura come spazio aperto, in cui le differenze diventano occasione di incontro tra arte, comunità e percorsi di cura.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

