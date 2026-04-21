Libri a basso costo e grandi firme | la rivoluzione culturale di massa

Un nuovo volume curato da Mario Consani e Stefano Passarelli ripercorre le collaborazioni letterarie apparse sul quotidiano milanese tra il 1956 e la metà degli anni Settanta. Il libro analizza come grandi firme e autori meno noti abbiano contribuito a una vera e propria rivoluzione culturale di massa, attraverso testi pubblicati a basso costo e accessibili a un pubblico ampio. La pubblicazione si concentra su un periodo storico ricco di trasformazioni nel panorama editoriale italiano.

Un nuovo volume curato da Mario Consani e dallo storico Stefano Passarelli analizza le collaborazioni letterarie che hanno segnato la storia del quotidiano milanese dal 1956 fino alla metà degli anni Settanta. Il testo ricostruisce il legame tra grandi firme della letteratura e una redazione capace di trasformare il dibattito culturale in un fenomeno di massa, capace di influenzare anche le abitudini di consumo delle famiglie lombarde. L’impatto sociale della cultura accessibile nelle case. Il valore della letteratura per il grande pubblico non è solo un concetto astratto, ma un fatto che ha toccato direttamente il portafoglio e le biblioteche dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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