L’età delle bombe e la battaglia civile di un quotidiano

Il 12 dicembre 1969, una forte esplosione ha colpito la Banca nazionale dell’agricoltura, causando numerosi decessi e distruzione. Altre testate di allora hanno definito l’episodio come una “orrenda strage”, ma il quotidiano ha interpretato quell’evento come una manifestazione di impegno politico. La vicenda ha aperto un dibattito su come interpretare e raccontare fatti di cronaca di quell’epoca.

Quella che per altri giornali era solo una “Orrenda strage”, per il Giorno era molto di più. L’esplosione alla Banca nazionale dell’agricoltura il 12 dicembre 1969 è anche una scelta di campo. "A poche ore dalla bomba – ha ricordato Vittorio Emiliani – il Giorno titolò a tutta pagina “Infame provocazione”, mentre il titolo del fondo di Pietra era “Non si illudano”. Di qualunque parte essi fossero. Ma a noi era chiaro che erano di estrema destra. Fu la base politica per costruire subito una linea da vero giornale d’inchiesta laico, democratico e antifascista – qual era il nostro – che non prestava fede alle versioni “ufficiali”, ma, correndo dei rischi certamente, le contestava, le smontava, le sbugiardava.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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