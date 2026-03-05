Il regime iracheno affronta una fase difficile dopo le bombe che colpiscono Teheran, mentre si diffonde la paura di una guerra civile nel paese. Le autorità iraniane cercano di mantenere il controllo, ma le tensioni crescono e le esplosioni segnano un momento critico. La popolazione vive con l’ansia di un’escalation e le conseguenze di questi attacchi sono sotto gli occhi di tutti.

Roma. Mentre su Teheran piovono le bombe l’unica argomentazione del regime che seguita ad avere una qualche consistenza, tanto in chi lo avversa tanto in chi lo sostiene, è lo spauracchio della guerra civile, l’idea che Stati Uniti e Israele stiano sfruttando lo scintillio della parola libertà per mettere in ginocchio la Repubblica islamica, e che, per raggiungere questo scopo, siano buone tutte le strategie, inclusa quella che porta dritto alla dissoluzione dell’integrità territoriale iraniana. La notizia, diffusa dalla Cnn in questi giorni, secondo la quale la Cia avrebbe armato gruppi di militanti curdi iraniani che si preparerebbero a entrare in azione soffia sul fuoco di queste paure e incide sulla percezione della guerra e sul significato che potrebbe assumere, un giorno, la parola pace. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il regime soffia sulla paura della guerra civile in Iran. La fase più difficile dopo le bombe

