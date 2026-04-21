Leishmaniosi canina | il caldo sposta il rischio anche al Nord

Con l'arrivo delle temperature più miti della primavera, il rischio di diffusione della Leishmaniosi canina si sta ampliando a livello nazionale. In particolare, anche le regioni del Nord, come il Piemonte, stanno registrando un aumento dei casi. La malattia, tradizionalmente presente nelle zone più calde, si sta diffondendo in aree che fino a ora erano meno interessate.

Con l’aumento delle temperature primaverili, il rischio di diffusione della Leishmaniosi canina si estende a tutto il territorio nazionale, colpendo con crescente intensità anche le regioni del Nord come il Piemonte. La ripresa dell’attività dei flebotomi, gli insetti responsabili del trasporto del parassita Leishmania infantum, impone una gestione attenta della prevenzione per proteggere la salute degli animali domestici. La nuova geografia del rischio tra clima e biologia. Il passaggio alla stagione calda non rappresenta solo un cambiamento meteorologico, ma un fattore determinante per la dinamica sanitaria dei piccoli animali. Il riscaldamento ambientale favorisce infatti il ciclo vitale dei flebotomi, i vettori che trasmettono il microrganismo ai cani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leishmaniosi canina: il caldo sposta il rischio anche al Nord Notizie correlate Leishmaniosi canina in Italia: online la mappa per scoprire l’incidenza e prevenire una patologia pericolosa anche per gli umaniElanco presenta la nuova mappa interattiva dell’incidenza della Leishmaniosi canina in Italia: un capitolo importante nella prevenzione... Incendi 2025: 1 milione di ettari in fiamme, il rischio si sposta a nordUn continente intero ha superato nel 2025 una soglia critica che fino a pochi anni fa sembrava irraggiungibile, con oltre un milione di ettari andati... Contenuti e approfondimenti Leishmaniosi nel cane in Italia: la prevenzione è fondamentale in primavera: inizia il periodo più delicato dell’annoInizia il periodo dell'anno in cui la prevenzione sui cani per la leishmaniosi è fondamentale. Si tratta di una malattia trasmessa dai flebotomi, attivi soprattutto da primavera all’autunno e ormai ... fanpage.it Quanto vive un cane malato di leishmaniosi: perché la prevenzione fa la differenzaQuanto vive un cane malato di leishmaniosi? Scopri come assisterlo al meglio e perché la prevenzione è la strategia più efficace per proteggerlo. sanihelp.it