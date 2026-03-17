È stata resa disponibile online una mappa interattiva che mostra l’incidenza della Leishmaniosi canina in Italia. La piattaforma permette di consultare i dati aggiornati sulla diffusione della malattia tra i cani in diverse regioni del paese. La mappa è stata sviluppata da Elanco e mira a offrire uno strumento utile per chi si occupa di salute animale e pubblica.

Elanco presenta la nuova mappa interattiva dell’incidenza della Leishmaniosi canina in Italia: un capitolo importante nella prevenzione dalle malattie trasmesse da insetti e parassiti Sviluppata da Elanco, azienda leader nel settore della salute animale e conosciuta dai proprietari di animali principalmente per i marchi di antiparassitari Seresto e Advantix, in collaborazione con il C.Re.Na.L. (Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi) e con esperti parassitologi e clinici veterinari, la Mappa Interattiva della Leishmaniosi canina è uno strumento intuitivo che consente di... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Leishmaniosi canina in Italia: online la mappa per scoprire l’incidenza e prevenire una patologia pericolosa anche per gli umani

Articoli correlati

Prevenire il glaucoma, la patologia asintomatica e il rischio di una diagnosi tardiva: "Fate i controlli"In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo, la Sezione Territoriale di Foggia dell’Unione Italiana dei...

Leggi anche: Bunker e rifugi sotterranei in Italia: la mappa per scoprire dove si trovano

Tutti gli aggiornamenti su Leishmaniosi canina

Temi più discussi: Leishmaniosi del cane: una nuova mappa interattiva per monitorare la diffusione in Italia; Arriva la mappa interattiva della leishmaniosi canina in Italia: a cosa serve; LEISHMANIOSI: NUOVA MAPPA INTERATTIVA E GRATUITA; Mappa Elanco sull'Incidenza della Leishmaniosi canina in Italia per prevenire malattie trasmesse da insetti e parassiti.

Leishmaniosi canina in Italia: online la mappa per scoprire l’incidenza e prevenire una patologia pericolosa anche per gli umaniElanco presenta la nuova mappa interattiva dell’incidenza della Leishmaniosi canina in Italia: un capitolo importante nella prevenzione dalle malattie trasmesse da insetti e parassiti L’azienda, ... ilsipontino.net

Mappa Elanco sull’Incidenza della Leishmaniosi canina in Italia per prevenire malattie trasmesse da insetti e parassitiÈ disponibile per i proprietari di animali domestici e per i medici veterinari la Mappa della Leishmaniosi canina in Italia, un nuovo strumento gratuito che contribuisce a sensibilizzare e a combatter ... vivienna.it

Dalla leishmaniosi canina si può guarire definitivamente!!! - facebook.com facebook