Leapmotor cresce in Europa boom di immatricolazioni a marzo

A marzo, Leapmotor ha registrato un aumento significativo nelle immatricolazioni di veicoli in Europa, rafforzando la sua presenza nel mercato continentale. I dati mostrano un andamento positivo che indica una crescita rapida e costante per il produttore cinese di automobili elettriche. La società continua ad espandersi nel vecchio continente, con numeri che testimoniano un trend in crescita.

(Adnkronos) – Il mese di marzo segna un nuovo passo avanti per Leapmotor, che consolida la propria presenza nel mercato europeo con risultati che confermano una crescita rapida e strutturata. Le immatricolazioni hanno superato le 11.000 unità, con un incremento del 31% rispetto al mese precedente e una progressione impressionante su base annua. Il dato più rilevante riguarda il posizionamento nel segmento delle auto elettriche BEV, dove il marchio raggiunge una quota del 3,2% a livello europeo, con performance particolarmente significative in alcuni mercati chiave. L’Italia emerge come uno dei Paesi più ricettivi, seguita da altre realtà dove la diffusione della mobilità elettrica continua a crescere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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