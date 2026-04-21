Leao, nonostante un assist e nove gol in campionato, fatica a convincere come prima punta. Il Milan spera in una buona prestazione durante il Mondiale, poi valuterà eventuali offerte per il giocatore. La sua posizione in squadra e le prestazioni sul campo continuano a essere al centro delle discussioni tra i dirigenti. In attesa di sviluppi, il club monitora attentamente la situazione del calciatore.

Croce e delizia, criticato ma decisivo. Il pomeriggio veronese di Rafael Leao è la sintesi della sua stagione sulle montagne russe, tra gol e infortuni, alti e bassi. Al Bentegodi, l’attaccante portoghese del Milan ha firmato la giocata più bella della partita, il perfetto assist per Rabiot che ha regalato i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, però, lo ha tolto dopo poco più di un’ora, lasciando basito lo stesso Rafa, che ha chiesto garbatamente spiegazioni. "In 12 non si può giocare", la risposta furba di Max nel post gara. Al posto di Leao è entrato Santiago Gimenez, che non ha particolarmente brillato. Ma perché a uscire è sempre il numero 10? Rafa, si sa, è tormentato dalla pubalgia da mesi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao non convince: il Milan spera in un grande Mondiale, poi valuta offerte

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