Totti Roma giallorossi al lavoro per riportare il capitano a ‘casa’ | spuntano le cifre dell’accordo

La Roma sta facendo passi concreti per riportare Francesco Totti in società. I club stanno discutendo i dettagli di un possibile accordo, e le cifre emergono sempre di più. Dopo anni lontano dal campo, il Capitano potrebbe tornare a vestire di nuovo i colori giallorossi, questa volta in modo diverso, ma con lo stesso entusiasmo di sempre. La trattativa è in fase avanzata e tutti aspettano di capire se sarà davvero il suo grande ritorno.

Approfondimenti su Totti Roma Dragusin Roma, giallorossi al lavoro per riportare in Italia l'ex Juventus. La proposta per il Tottenham La Roma sta valutando un possibile ritorno di Radu Dragusin, ex difensore della Juventus, attualmente al Tottenham. Raspadori Roma: accelerata nella trattativa e chiusura vicina! Le cifre dell'affare, ecco quanto spenderanno i giallorossi Raspadori si avvicina a vestire la maglia della Roma, con la trattativa in fase di definizione. Ultime notizie su Totti Roma Argomenti discussi: Francesco Totti torna alla Roma? L'annuncio di Ranieri; As Roma, i Friedkin pensano al ritorno di Totti come dirigente; L'Olimpico regala a Totti il coro: C'è solo un capitano. Lui si emoziona e reagisce così; Francesco Totti all'Olimpico per Roma-Cagliari: prove generali di rientro in società. È ovazione tra i tifosi. Totti Roma, i giallorossi lavorano al grande ritorno del Capitano: emergono i dettagli dell'accordoTotti Roma, i giallorossi lavorano al grande ritorno del Capitano: emergono i dettagli dell'accordo Il ritorno di Francesco Totti alla Roma, dopo l'addio al calcio nel 2017 e la successiva separazione ... calcionews24.com Totti come Maldini o come Zanetti? Il punto sull'accordo e sul ritorno alla RomaSe due indizi non fanno una prova, poco ci manca. Dopo il ritorno allo Stadio Olimpico nella sfida di Europa League contro lo Stoccarda, ieri Francesco Totti ha concesso il bis, presenziando a ... asromalive.it La Roma al lavoro per il ritorno di Francesco Totti: le cifre del possibile accordo con i Friedkin

