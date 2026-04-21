Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 21 aprile 2026

Oggi i quotidiani sportivi nelle edicole sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le prime pagine di queste testate riportano le notizie più recenti e gli aggiornamenti sulle competizioni sportive in corso. Sono presenti anche approfondimenti su eventi e risultati di partite, oltre a commenti e analisi degli specialisti del settore. La giornata si apre con un'ampia copertura delle principali manifestazioni sportive in programma.

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