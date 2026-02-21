Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 21 febbraio 2026

Il calcio italiano ha subito un cambio di allenatore dopo che la società ha deciso di esonerare l’attuale tecnico a causa di risultati deludenti nelle ultime partite. La decisione è stata comunicata ufficialmente ieri pomeriggio, lasciando i tifosi sorpresi. La squadra si trova ora a dover affrontare un nuovo modulo e un’eventuale riqualificazione del gruppo. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi dedicano ampio spazio a questa notizia.

© Internews24.com - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 21 febbraio 2026

di Alberto Petrosilli Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 21 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. L a Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un'anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente.