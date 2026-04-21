Le Iene Il Verdetto stasera su Italia 1 | dal delitto di Avetrana alla strage del Circeo

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene con Il Verdetto, dedicata a tre casi di cronaca nera italiana: il delitto di Avetrana, la strage al Circeo e un episodio avvenuto a Villa Pamphili. La trasmissione presenta analisi giudiziarie e ricostruzioni dettagliate di ciascun caso, offrendo uno sguardo approfondito su eventi che hanno segnato la cronaca italiana.

Stasera su Italia 1 torna Le Iene presentano Il Verdetto: tre casi simbolo della cronaca nera italiana tra Villa Pamphili, Avetrana e Circeo con analisi giudiziaria e ricostruzioni dettagliate. Torna in prima serata su Italia 1, martedì 21 aprile, il secondo appuntamento con Le Iene presentano: Il Verdetto, lo spin-off del celebre programma condotto stasera da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli. La trasmissione ripercorre alcune delle più note vicende di cronaca nera italiana, ricostruendone lo sviluppo in ordine cronologico e analizzando i passaggi giudiziari che hanno segnato l'opinione pubblica. Delitto di Villa Pamphili: il caso e il processo La puntata si apre alle 21.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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