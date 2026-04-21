La Commissione Cultura di Latina ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento che regolamenta l’uso del Teatro Ponchielli, all’interno della scuola Volta. Il teatro, recentemente aperto alla città, sarà ora disponibile anche per eventi privati. La decisione è stata presa durante una riunione dedicata alla definizione delle modalità di accesso e delle norme di utilizzo della struttura.

La Commissione Cultura di Latina ha dato il via libera all’unanimità al nuovo regolamento che disciplinerà l’utilizzo del Teatro Ponchielli, situato all’interno della scuola Volta. Il documento, lungo circa dieci pagine, definisce finalmente le regole per l’accesso alla struttura in orario extrascolastico, aprendo la porta a proposte di terzi e iniziative comunali dopo mesi di discussioni tecniche e analisi dei dettagli operativi. Un patrimonio collettivo tra gestione pubblica e dinamiche commerciali. Fino ad oggi, l’impiego del teatro è rimasto confinato principalmente alle attività didattiche della scuola Volta e a eventi di carattere istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina: il Teatro Ponchielli si apre alla città e agli eventi privati

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