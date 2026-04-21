L’arte di Francis Offman alla Società delle Api

Alla Società delle Api è in corso la mostra Soglia Common Acts, un’esposizione dell’artista Francis Offman. La rassegna presenta una serie di opere che esplorano temi legati alle relazioni e alla percezione, offrendo al pubblico un percorso artistico volto a stimolare riflessioni sul rapporto tra individuo e comunità. La mostra rimarrà aperta fino a una data stabilita, con visite guidate previste nei fine settimana.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Il panorama artistico della Capitale si arricchisce di un nuovo, imperdibile capitolo dedicato all’esplorazione della materia e della memoria. Nel cuore di Roma, le prestigiose sale della Società delle Api si preparano ad accogliere un progetto espositivo che trascende il tradizionale concetto di mostra per trasformarsi in un vero e proprio ambiente relazionale e immersivo. L’invito rivolto dalla collezionista Silvia Fiorucci a Francis Offman ha generato un intervento site-specific di straordinaria potenza evocativa, capace di interrogare lo spazio fisico e psicologico attraverso una sintassi visiva del tutto personale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - L’arte di Francis Offman alla Società delle Api Notizie correlate Roma, arte a piedi scalzi: nasce la nuova sede Società delle ApiLa Società delle Api inaugura il 22 aprile a Roma, in via Gregoriana 40, la mostra collettiva Soglia – Common Acts, un progetto curato da Francis... Dalla lotta alle mafie alla tutela delle api: gli studenti del Morgagni alla Casa della LegalitàIl 28 marzo, in occasione dell’Ora della Terra, le classi 2Cl e 2Cu del Liceo Classico Morgagni, accompagnate dalle docenti Laura Milanesi e... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Soglia / Common Acts; Gli stand da non perdere a miart 2026. Stranieri sempre, per riappropriarsi di se stessi: intervista all’artista Francis OffmanIn occasione della sue mostra al Secession di Vienna, intitolata Weaving Stories e visitabile fino al 31 agosto 2025, Francis Offman racconta la sua pratica artistica, specchio della sua esistenza in ... exibart.com Arte, alla Società delle Api a Roma Francis Offman e Chiara CamoniRoma, 8 apr. (askanews) – La Società delle Api, organizzazione non profit fondata e ... msn.com