L' appello dopo il ciclone Erminio | ripristinare sicurezza lungo via dei Frentani

Dopo un anno dall’ultimo episodio, una nuova colata di melma e fanghiglia ha invaso di nuovo via dei Frentani, creando problemi alla circolazione. La situazione ha portato a un appello per il ripristino della sicurezza lungo la strada, che si trova nuovamente interessata da una frana. I residenti e le autorità chiedono interventi immediati per evitare ulteriori danni e mettere in sicurezza l’area.

Dopo appena un anno dall’ultimo evento ecco ripresentarsi ancora, e adesso con forza dirompente, l’incontenibile colata franosa di melma e fanghiglie sulla circolazione di via dei Frentani. Da più di dieci anni questa minaccia perdura sulla strada provinciale n. 2 Tricalle Francavilla, senza.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Maltempo a Reggio Calabria, il ciclone Erminio porta piogge e venti: prorogata l'allerta giallaNuovo avviso diffuso dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile, valido fino alle ore 24 Il ciclone Erminio... Ciclone Erminio: 1 morto, 500 soccorsi e Atene sommersaIl ciclone Erminio ha lasciato un bilancio tragico nella Grecia del 2 aprile 2026, con la conferma di una vittima fatale e centinaia di interventi di...