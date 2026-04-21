L' antifascismo non è negoziabile | Allegni e il Pd contro la provocazione di Forza Nuova

L'assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna ha commentato su un social un evento previsto per il 25 aprile a Predappio, organizzato dalla piattaforma Fahrenheit2022 in collaborazione con il formazione di estrema destra. L'iniziativa porta il titolo “La fine dell’antifascismo” ed è stata criticata da alcuni esponenti politici, tra cui il Partito Democratico. La manifestazione ha suscitato reazioni e prese di posizione pubbliche da parte di vari rappresentanti politici.

Sull'evento organizzato dalla piattaforma Fahrenheit2022 in collaborazione con Forza Nuova, che si terrà a Predappio il 25 aprile e che ha per titolo “La fine dell’antifascismo”, interviene Gessica Allegni, assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, attraverso un post sul suo profilo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Rete Antifascista e Pd contro lo striscione 'L'antifascismo uccide ancora, Justice por Quentin': "Si rovescia la realtà"“È un tentativo consapevole di delegittimare ciò che tiene in piedi la Repubblica - si legge -. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: È finito l’antifascismo; FORZA NUOVA Ricordiamoci di quanto Casale ha sofferto per cancellare il fascismo; Simboli fascisti e svastiche su un istituto a pochi giorni dal 25 Aprile: la denuncia di studenti e ANPI; IN ITALIA L’ESTREMA DESTRA VUOLE CONTROLLARE I LICEI. Il 25 aprile a Predappio il convegno con Roberto Fiore e Forza Nuova dal titolo «La fine dell’antifascismo». Insorge l'Anpi: «Inquietante»Succede nella città natale di Mussolini mentre in tutta Italia le piazze festeggeranno la fine del fascismo dopo la Liberazione ... corrieredibologna.corriere.it Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismoPredappio - Un convegno che diventa uno schiaffo, proprio nel giorno della Liberazione. Il 25 aprile, infatti, a Predappio, città natale di Benito Mussolini, il quotidiano online Fahrenheit2022 con Fo ... bologna.repubblica.it Manerbio, passeggiata per la legalità di Forza Nuova: c’è il contro presidio x.com Convegno promosso da Forza Nuova nella città natale di Benito Mussolini facebook