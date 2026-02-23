Rete Antifascista e Pd contro lo striscione ' L' antifascismo uccide ancora Justice por Quentin' | Si rovescia la realtà

A Cesena, un gruppo ha esposto uno striscione con il simbolo di CasaPound e la scritta

“È un tentativo consapevole di delegittimare ciò che tiene in piedi la Repubblica - si legge -. L’antifascismo è la base morale e giuridica della nostra democrazia" “A quanto apprendiamo, nella notte scorsa a Cesena è stato esposto da un cavalcavia uno striscione recante il simbolo di CasaPound con la scritta ‘L’antifascismo uccide ancora. Justice pour Quentin’. Il riferimento è alla morte di un militante francese di estrema destra avvenuta a Lione, e su cui la magistratura francese sta indagando. Striscioni simili sono comparsi in altre città italiane, e uno slogan molto simile è stato lanciato in questi giorni anche da Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli ’Italia, anche nella nostra provincia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Pd e Anpi condannano lo striscione 'L'antifascismo uccide ancora, Justice por Quentin': "Si rovescia la realtà"Il Pd e l'Anpi condannano lo striscione con il messaggio

Lione, Quentin e quella soglia superata: l’antifascismo uccideIl 12 febbraio, a Lione, Quentin è stato accoltellato durante una conferenza di Rima Hassan, parlamentare di sinistra, che si svolgeva all’Institut d’Études Politiques.

