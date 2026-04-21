Lanciano 5 rapinatori nel caos | il colpo surreale al Fenaroli

Il teatro Fedele Fenaroli di Lanciano è stato teatro di una rapina avvenuta domenica 3 maggio, coinvolgendo cinque individui che hanno causato scompiglio all’interno della struttura. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sui danni o sui possibili arresti. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e residenti nella zona.

Il palcoscenico del teatro Fedele Fenaroli di Lanciano si prepara ad accogliere, domenica 3 maggio, una messa in scena che gioca con i confini tra realtà e finzione. La compagnia Oneira Teatro porterà in scena Una rapina da sogno, una produzione originale che vede protagonisti cinque rapinatori dalle capacità discutibili, la cui pianificazione apparentemente infallibile si scontrerà con un imprevisto caos totale. L’opera si propone come una commedia surreale, strutturata per ribaltare i classici canoni del genere heist, ovvero le storie incentrate su colpi e furti organizzati. Attraverso un intreccio dove l’immaginazione si fonde con la realtà, il pubblico vivrà una successione di litigi e colpi di scena improvvisi, dove nulla procede secondo i piani stabiliti dai cinque protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanciano, 5 rapinatori nel caos: il colpo surreale al Fenaroli Notizie correlate "Una rapina da sogno" in scena al teatro Fenaroli di Lanciano: una commedia surreale tra caos e risateSi intitola “Una rapina da sogno” lo spettacolo in scena domenica 3 maggio al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, una commedia surreale tra caos e... Nancy Brilli in scena al teatro Fenaroli di Lanciano con "Il padrone"L'attrice Nancy Brilli è protagonista al teatro Fenaroli di Lanciano, sabato 31 gennaio, alle ore 21, dello spettacolo “Il padrone”, di Gianni... Contenuti e approfondimenti Furto Lanciano, il lavoro della Polizia scientifica per scoprire l’identità dei rapinatoriSono stati arrestati tre ragazzi di nazionalità romena per la rapina di domenica scorsa a Lanciano ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, brutalmente ... affaritaliani.it Furto Lanciano, l’arresto dei tre rapinatoriSono stati arrestati tre ragazzi di nazionalità romena per la rapina di domenica scorsa a Lanciano ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, brutalmente ... affaritaliani.it