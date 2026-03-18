ambiente un gemello digitale per la laguna del calich ad alghero

A Alghero è stato realizzato un Gemello Digitale della Laguna del Calich, un modello virtuale che riproduce in dettaglio l’ambiente naturale della zona. L’obiettivo è monitorare e analizzare lo stato dell’ecosistema attraverso strumenti tecnologici avanzati, offrendo dati aggiornati e precisi. La creazione di questa replica digitale coinvolge tecnologie di ultima generazione e rappresenta un passo importante nel campo della tutela ambientale.

A lghero, 17 mar. (askanews) – Un Gemello Digitale della Laguna del Calich ad Alghero per ridefinire i confini del monitoraggio ambientale: è il progetto CaDiT (Calich Digital Twin), un’iniziativa unica in Italia di NeMeA Sistemi in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana che apre nuove strade alla tutela del capitale naturale. Su tratta di un Digital Twin navigabile con un geoportale e che è in grado di “respirare” in sincronia con un ecosistema fisico molto vivo: la laguna riceve acque dolci dai canali e acqua salata dal mare, cambia con le stagioni, con il vento e con le maree. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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