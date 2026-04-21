“Sotto lo stesso cielo“ è il titolo del musical che ricorda la tragedia del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, in programma questa sera, martedì 21 aprile alle 21, al Teatro Civico de Silva di Rho (ingresso libero con prenotazione su www.teatrocivicorho.com). Attraverso il racconto di Vito Fiorino che, insieme ad altri amici, issò a bordo del suo peschereccio quante più persone possibile e salvò 47 persone e l’interpretazione degli studenti del liceo coreutico Marconi di Pesaro, il musical porta in scena quella terribile notte. Un racconto appassionato ed emozionante, reso ancora più toccante dall’interpretazione dei giovani attori, cantanti e ballerini, che rappresentano uno straordinario esempio di impegno giovanile nella sensibilizzazione ai temi delle migrazioni, delle discriminazioni e dell’accoglienza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia di Lampedusa in un musical

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