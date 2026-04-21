La strada killer di Monza | 2 km scambiati per circuito e in un anno 38 incidenti

A Monza, una strada lunga due chilometri è stata teatro di numerosi incidenti nel corso dell'ultimo anno, con un totale di 38 episodi segnalati. La carreggiata, spesso scambiata per un circuito di Formula 1, presenta diversi punti critici, tra cui incroci pericolosi e attraversamenti pedonali che vengono attraversati anche da motociclisti che utilizzano la pista ciclabile come corsia preferenziale. La situazione evidenzia una serie di rischi lungo questa arteria.

La strada scambiata per circuito di Formula 1, la pista ciclabile che l’affianca usata dai motociclisti come corsia preferenziale, incroci pericolosi e anche l’attraversamento sulle strisce pedonali è – in alcuni punti – alquanto a rischio.I numeri degli incidenti in via Buonarroti nel 2025Siamo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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