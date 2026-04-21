la sinistra che a barcellona urla abbasso la terza via e viva la terza internazionale

Qualche giorno fa, il segretario di un partito di sinistra ha annunciato la disponibilità a partecipare a un fronte antifascista in vista delle prossime elezioni politiche. La notizia, seppur di dimensioni contenute, ha suscitato attenzione nel panorama politico locale. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni e dibattiti tra le forze politiche di sinistra, che si confrontano con le sfide delle prossime consultazioni elettorali.

È di qualche giorno fa una notizia piccola ma di qualche significato politico: nei giorni scorsi Rifondazione comunista, per bocca del segretario Maurizio Acerbo, si è dichiarata disponibile a un «fronte antifascista» alle elezioni politiche. La piccola formazione di ultrasinistra si è spaccata, ma questa non è una notizia. La notizia è che loro si dichiarano compatibili con il Pd attuale, con Giuseppe Conte e con Matteo Renzi per governare il Paese. Rifondazione ha partecipato al congresso della Sinistra europea (Corbyn, mélenchoniani, Podemos, Sinistra italiana) le cui parole d’ordine sono state «la lotta contro austerità, militarismo e fascismo», chiedendo una rottura con le politiche neoliberiste e una Europa autonoma e sociale, con un forte impegno per la pace e i diritti dei palestinesi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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