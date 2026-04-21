Ogni anno, tra primavera e estate, il temporale estivo si abbatte sulle acque del Lago d’Iseo, in particolare nella zona chiamata Sarneghera. Questo evento atmosferico si manifesta con improvvisi scoppi di tuoni e pioggia intensa, spesso accompagnati da forti raffiche di vento. La Sarneghera è conosciuta non solo per le sue condizioni meteorologiche, ma anche per il legame che ha con le storie d’amore e i ricordi degli abitanti della zona.

Il temporale estivo che scuote il Sebino e la memoria degli innamorati La Sarneghera è molto più di un semplice temporale: è un evento improvviso, quasi teatrale, che ogni anno torna a farsi sentire sulle acque del Lago d’Iseo tra la primavera e l’estate. Arriva senza preavviso, con raffiche violente, pioggia battente e un cielo che in pochi minuti si oscura, come se qualcuno avesse abbassato il sipario sul paesaggio. Le onde si increspano, le barche si agitano e il Sebino cambia volto, mostrando il suo lato più inquieto. Il nome deriva da Sarnico, sulla sponda bergamasca, ma il fenomeno abbraccia tutto il lago, da Monte Isola alle rive della Franciacorta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Sarneghera, tra tempesta e amore perduto

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