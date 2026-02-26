Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 2 al 6 marzo 2026 | Sophia sfrutta la relazione tra Henry e Maxi per il suo piano

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 2 al 6 marzo. Tempesta d’amore, anticipazioni al 6 marzo. Henry fa fatica ad accettare il fatto che sua madre Sophia possa averlo ritrovato, ed è furioso con lei. Il ragazzo chiude la porta a iogni tentativo di chiarimento da parte della donna, affermando che non potrà mai perdonarla. Sophia scopre che – di lì a breve – il Fürstenhof aprirà un casinò privato. Quando la donna però scopre che il figlio è innamorato di Maxi, decide di usare questo legame che il ragazzo ha con la Saalfeld per costringerlo ad aiutarla nei suoi piani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

