La Ruota della Fortuna non va in onda oggi martedì 21 aprile 2026 | perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5

La trasmissione “La Ruota della Fortuna” non sarà trasmessa oggi, martedì 21 aprile 2026. La decisione di sospendere la messa in onda riguarda la programmazione di Canale 5, che ha scelto di interrompere temporaneamente la trasmissione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato la data di ritorno del programma, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. La rete non ha fornito ulteriori dettagli sulla motivazione della sospensione.

Stop a “La Ruota della Fortuna ” di Gerry Scotti e Samira Lui nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026. Come mai il seguitissimo quiz show non va in onda? Perchè “La Ruota della Fortuna” non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026?. Cambia il palinsesto di Canale 5 nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026, con uno stop alla messa in onda della puntata de “ La Ruota della Fortuna “. Proprio così “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti e Samira Lui oggi, martedì 21 aprile 2026, non va in onda nel consueto appuntamento dell’access prime time di Canale 5. Perchè? Semplice il programma più longevo della storia della tv lascia spazio alla diretta della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2026 con la partita di calcio Inter-Como.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Ruota della Fortuna non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026: perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5 Perché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5: il motivoPerché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5? Il noto game show condotto da Gerry Scotti questa sera, martedì 3 marzo 2026, non va... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La ruota della fortuna: Il campione Andrea alla Ruota delle Meraviglie Video; Stefania alla Ruota della Fortuna da Gerry Scotti, vince 63mila euro; La ruota della fortuna: Domenica 12 aprile Video; La ruota della fortuna: Ilaria alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, perché non va in onda stasera: Gerry Scotti cancellato e De Martino vola verso un nuovo recordInter-Como di Coppa Italia protagonista stasera su Canale 5: salta La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi prepara un nuovo botto di share. libero.it La Ruota della Fortuna: imprevisto preoccupante per Samira LuiSamira Lui è il volto e spalla di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna ed è sempre in grado di regalare siparietti particolari durante il programma come quello che è accaduto nella puntata di ieri, ... notizie.it Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna domenica 19 aprile: 4,8 milioni contro 4,4. De Martino spiega la strategia a Fazio: “Ho trasformato il gioco, Herbert è tutto”. https://fanpa.ge/jPi3x facebook