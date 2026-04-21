Una fiera dedicata all'ortofrutta in Romagna attira visitatori e aziende da diverse parti del mondo, contribuendo alla crescita del settore. Tra i partecipanti c’è anche Apofruit, che presenta la sua strategia basata su affidabilità nel tempo e ricerca di novità. La manifestazione, ormai riconosciuta a livello internazionale, continua a far incontrare operatori e produttori provenienti da vari Paesi. La presenza di nuove aziende rafforza il ruolo dell’evento come punto di riferimento nel comparto.

C’è chi arriva ora, sbarca in Romagna da chissà quale latitudine del pianeta e contribuisce ulteriormente alla crescita di una fiera, Macfrut, che è ormai diventata un punto di riferimento planetario nel mondo ortofrutticolo. E c’è chi quella fiera la ha vista nascere e muovere passi sempre più grandi verso la sua dimensione attuale, rendendosi fin da subito conto di trovarsi nel posto giusto. E’ il caso - tra gli altri - di Apofruit, realtà con base e solide radici nel territorio cesenate, che anche quest’anno, in occasione dell’edizione numero 43 della rassegna, è tra i principali punti fermi tra i padiglioni del Rimini Expo Centre. "Siamo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ricetta di Apofruit: "Affidabilità nel tempo e ricerca delle novità"

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