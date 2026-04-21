La provincia che resiste Dal cibo all’abbigliamento imprese a quota duemila

In alcune zone del paese, le imprese continuano a operare con successo, mantenendo alta la qualità dei prodotti e radicamento nei territori. Dal settore alimentare a quello dell’abbigliamento, molte aziende resistono alle sfide delle crisi globali e si attestano a quote elevante, come duemila metri di altitudine, dimostrando una capacità di adattamento e di continuità nel tempo.

C’è un’Italia che regge l’urto delle crisi globali puntando su qualità, saper fare e radicamento nei territori. E poi c’è Ferrara, che dentro questa traiettoria si ritaglia un ruolo tutt’altro che marginale, agganciando le eccellenze regionali del Made in Italy e confermando il peso strategico delle cosiddette "4 A": alimentare, abbigliamento, arredo e automazione. A certificarlo è un report elaborato dal Centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna in occasione della Giornata del Made in Italy, che mette in fila numeri e tendenze di uno dei pilastri produttivi del territorio. E i dati raccontano più di qualsiasi slogan. In provincia di Ferrara operano 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panoramica sull’argomento

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