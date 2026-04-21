La collezione Primavera 2026 porta le scarpe a un livello nuovo, con dettagli floreali che catturano l’attenzione. Tra décolleté con stampe di fiori e sandali con decorazioni scultoree, i motivi ornamentali sono al centro dell’attenzione. La tendenza si concentra sulla trasformazione delle calzature in elementi decorativi che aggiungono carattere anche agli outfit più semplici, portando la natura direttamente sui piedi.

L a Primavera 2026 trasforma le calzature in un vero e proprio giardino incantato, dove la natura diventa protagonista assoluta del nostro stile. Delicate ma audaci, romantiche e distintive, le stampe e le applicazioni donano nuova linfa alle scarpe con fiori: décolleté, slingback, mules, ma non solo. Come vestirsi per una cerimonia: 5 look perfetti per la Primavera-Estate 2026 X Dal sandalo scultoreo alla sneaker più disinvolta, la scarpa con i fiori è l’incarnazione della femminilità che rinasce con nuovi dettagli di tendenza. Un tacco spina rivisitato, raffinate decorazioni come boccioli scolpiti. Tutti, sono particolari decisivi per catturare lo sguardo e rendere un outfit davvero speciale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Primavera 2026 trasforma il guardaroba in un giardino incantato, ma il vero colpo di scena arriva dai piedi. Che si tratti di una décolleté stampa fiori o di un sandalo scultura, il decoro floreale diventa l’arma segreta per dare carattere anche agli outfit più sobri

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