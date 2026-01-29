Quando il freddo si fa sentire, un maglione a righe può trasformare un look banale in qualcosa di più vivace. Basta scegliere gli abbinamenti giusti per dare colore e personalità anche ai capi più semplici. Ecco cinque idee di outfit di tendenza da provare subito, perfette per affrontare l’Inverno 2026 con stile e semplicità.

C ome abbinare il maglione a righe quando il guardaroba ha bisogno di una scossa di colore e di nuove energie stilistiche? Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per affrontare l’Inverno 2026 con leggerezza. Con i pantaloni di velluto a coste e décolleté a T In ufficio o per una giornata in città, ad esempio, il pullover girocollo si sfoggia accanto a pantaloni di velluto a coste e décolleté a T. Leggi anche › Raffinatezza multicolor. Il maglione a righe accende gli outfit dell’Inverno 2026 Con la minigonna in pelle Il maglione a righe nasconde un lato femminile e ultra glamour, da mettere in evidenza accanto a mini gonne in pelle e stivali alti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come abbinare il maglione a righe per dare carattere anche agli outfit più semplici e ravvivare il guardaroba dell’Inverno 2026

Oggi si parla di come dare nuova vita al maglione grigio, un pezzo senza tempo che tutti hanno nel guardaroba.

I collant a coste sono un elemento versatile per arricchire gli outfit invernali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

