La pace inascoltata di Francesco

A un anno dalla scomparsa del Papa, si riflette su quanto scritto da lui riguardo a una “terza guerra mondiale a pezzi”. Le sue parole hanno suscitato reazioni diverse nel mondo cattolico, che ha percepito solo in parte la portata di questa denuncia e il suo rifiuto di essere un sostegno all’Occidente. La discussione si concentra sulle sue posizioni e sui messaggi lanciati durante il suo pontificato.

A un anno dalla morte di Papa Francesco, la sua “ terza guerra mondiale a pezzi ” è (quasi) realtà, ma il mondo cattolico ne ha colto solo in parte la radicalità e il rifiuto di essere cappellania dell’Occidente. A un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile dello scorso anno nel giorno del Lunedì dell’Angelo, la sua figura appare sempre meno confinabile nella dimensione ecclesiale e sempre più decisiva per comprendere il nostro tempo. Non è stato soltanto il Pontefice delle “ periferie geografiche ed esistenziali ” o della misericordia: è stato, soprattutto, il Papa della pace. E forse proprio questa sua radicalità è stata, in vita, la meno compresa e la più disattesa.🔗 Leggi su Follow.it

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