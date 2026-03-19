kim e la magia del violino

Ferrara Musica si prepara ad accogliere il pubblico per uno degli appuntamenti più attesi della stagione 20252026, con inizio alle 20. L’evento vede protagonista Kim, che si esibirà con il suo violino in un concerto che attirerà appassionati e curiosi. L’appuntamento si svolge nel teatro della città, dove si ascolteranno le note di uno dei più noti violinisti del momento.

Ferrara Musica si appresta a vivere uno dei momenti più attesi della stagione 20252026. Oggi, con inizio alle 20.30, il Teatro Comunale Abbado ospiterà la Junge Deutsche Philharmonie diretta da Sir George Benjamin, tra i massimi compositori viventi, con la partecipazione della violinista Bomsori Kim. L’evento è di particolare rilievo per la prima esecuzione nazionale del Concerto for orchestra dello stesso Benjamin, il quale tornerà nuovamente a Ferrara il 13 maggio per l’esecuzione della sua opera pianistica affidata a Eric Bertsch. L’apertura del programma è affidata a Tod und Verklärung (Morte e Trasfigurazione) di Richard Strauss. Composto tra il 1888 e il 1889, segna un momento di svolta nello stile del compositore tedesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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