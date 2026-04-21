La Juve raddoppia arrivano gratis | Spalletti pesca dalla rivale

La Juventus sta valutando due acquisti in vista della prossima stagione, con calciatori in scadenza di contratto. La società bianconera punta a ottenere i giocatori senza pagare una cifra di trasferimento, sfruttando la disponibilità contrattuale dei calciatori. Nel frattempo, un tecnico di una squadra rivale ha pubblicamente manifestato interesse per alcuni di questi calciatori, creando un contesto di attenzione sulle prossime mosse di mercato.

Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera contro il Como: Zanetti può avere un ruolo chiave nella trattativa Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Malagò verso la presidenza della FIGC, il sostegno totale dalla Lega Serie A: il percorso verso la candidatura entra nel vivo Elezioni FIGC, altra giornata chiave: Abete incontra Mariani, poi Malagò. Presidenza FIGC, la Serie A accelera: il programma di 29 punti per Malagò, focus sui giovani! Rakitic consiglia l’Italia: «Inconcepibile un Mondiale senza Azzurri, ecco cosa farei».🔗 Leggi su Calcionews24.com

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