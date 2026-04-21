Ogni mattina, nelle case italiane, la moka si accende come un gesto consueto, simbolo di una tradizione che dura nel tempo. La sua presenza ai fornelli rappresenta più di un semplice modo di preparare il caffè, diventando un elemento che riflette abitudini consolidate e un legame quotidiano con la cultura locale. La moka ha mantenuto intatto il suo ruolo, accompagnando le routine di molti italiani senza mai perdere il suo fascino semplice e immediato.

La moka non ha bisogno di presentazioni. Sta lì, sui fornelli, con una discrezione che rasenta l’ovvio, eppure continua a raccontare qualcosa di molto preciso sull’Italia: il gusto per i riti, la fedeltà agli oggetti, una certa idea di quotidianità che resiste alle scorciatoie. Non è solo un utensile, e definirla così suona quasi riduttivo. È una liturgia domestica che si ripete identica da quasi un secolo, fatta di gesti minimi e tempi lenti, dove anche l’attesa ha un suo peso. Tutto comincia nel 1933, quando Alfonso Bialetti intuisce che il caffè può uscire dai bar ed entrare stabilmente nelle case. La sua invenzione – semplice, quasi elementare – cambia l’ordine delle cose: la pressione del vapore sostituisce la gravità della napoletana e trasforma un’abitudine pubblica in un rito privato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La giornata della moka, un rito che non tramonta

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